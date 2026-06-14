Accueillir en bibliothèque : rencontre avec Héloïse Courty Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) Paris mardi 13 octobre 2026.

La fonction accueil, au cœur de l’institution bibliothèque, garantit une expérience usager·ère fluide et chaleureuse, et renforce le bien-être des équipes. Dans ce second volume consacré au « bien accueillir », Héloïse Courty propose un parcours en 5 étapes : poser les fondations de l’accueil et comprendre ses enjeux ; définir une stratégie et formaliser sa politique d’accueil ; développer ses compétences relationnelles ; traduire la stratégie en actions et s’outiller ; soutenir, accompagner ses équipes et valoriser les compétences.

Bien plus qu’un livre pratique, ce manuel est une invitation à réinventer l’accueil pour en faire une compétence majeure des bibliothécaires.

Avec : Héloïse Courty : Directrice de la médiathèque L’Echo au Kremlin-Bicêtre, Heloise Courty est également référente de la démarche qualité portant sur l’accueil du public (médiathèque certifiée ISO 9001 depuis 2014). Maîtresse de conférence associée à l’université de Paris-Ouest en charge du parcours bibliothèques du master « Métiers du livre », elle a gagné le prix de l’innovation pour le management du Grand prix Livres hebdo des Bibliothèques francophones (2013).

Un rendez-vous des Presses de l’Enssib et du Centre de Documentation sur les Métiers du livre, animé par Florence Salanouve et ouvert à toutes et tous.

Bibliothèque Buffon – auditorium au 5e étage

« Quand j’accueille, j’enfile le manteau de l’institution

et je puise mes ressources dans la besace collective ». Comprendre les enjeux, formaliser la politique d’accueil, développer des compétences relationnelles, soutenir les équipes, autant d’outils et de réflexions en discussion avec Héloïse Courty, directrice de la médiathèque L’Echo au Kremlin-Bicêtre.

Le mardi 13 octobre 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-13T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-13T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-13T10:00:00+02:00_2026-10-13T12:00:00+02:00

Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) 15 bis rue Buffon 75005 Paris

cdml@paris.fr



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