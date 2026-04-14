Accueillir la biodiversité : les plantes sauvages à votre porte – Haute-Loire, Château de Chavaniac-Lafayette, Chavaniac-Lafayette
Accueillir la biodiversité : les plantes sauvages à votre porte – Haute-Loire, Château de Chavaniac-Lafayette, Chavaniac-Lafayette samedi 6 juin 2026.
Accueillir la biodiversité : les plantes sauvages à votre porte – Haute-Loire 6 et 7 juin Château de Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Accessible à tout visiteur disposant d’une entrée à la Fête des plantes 5 € (gratuit -18 ans).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Comment imaginer la végétalisation des espaces publics et privés avec nos compagnes sauvages ? Autour d’une maquette, venez réfléchir avec le Conservatoire botanique aux méthodes et aux ressources pour ensauvager vos espaces et vous aider à imaginer des jardins plus vivants !
Animation proposée en collaboration avec Jardins Fruités.
Animation en continu sur le stand du CBN situé dans l’enceinte du Parc du château de Chavaniac-Lafayette, accessible à tout visiteur disposant d’une entrée à la Fête des plantes 5 € (gratuit -18 ans).
Durée variable (de 20 à 30 min).
Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn
Château de Chavaniac-Lafayette château de chavaniac-lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}]
Que diriez-vous d’accueillir les plantes sauvages dans votre jardin ?
Esat des Cardamines
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