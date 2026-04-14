Céréales anciennes et belles des champs – Haute-Loire, Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette
Céréales anciennes et belles des champs – Haute-Loire, Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette samedi 30 mai 2026.
Céréales anciennes et belles des champs – Haute-Loire Samedi 30 mai, 14h30 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire
Sur réservation – 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
On appelle « messicoles » ces plantes qui poussent près des champs de céréales. Elles ont su tisser une relation étroite avec les paysans pour se propager et enchanter nos paysages. Au cours de cette animation, vous vous initierez à leur reconnaissance et replongerez dans l’histoire de l’agriculture. Vous échangerez également avec Thomas Brouillard, paysan-boulanger qui replace les céréales anciennes, compagnes des messicoles, au cœur de son travail. Ces sauvageonnes mal connues n’en finiront pas de vous étonner !
Sortie proposée en collaboration avec Thomas Brouillard.
Durée : 2h30
Tout public ; limité à 20 personnes ; animation annulée si moins de
5 participants ou si conditions météorologiques défavorables.
RDV devant l’entrée du bâtiment du CBN
Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques. Tarifs : 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation : www.cbnmc.fr/agenda Infos : 04 71 77 55 65 Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}, {« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles… Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda M.POUVREAU/CBNMC
Les jardins sont ouverts toute l’année, en accès libre et gratuit ! De nombreuses animations et visites guidées sont également organisées. Les jardins sont accessibles gratuitement en visite libre,
du 1er avril au 31 octobre, de 9h00 à 17h00.
Venez découvrir les plantes compagnes des céréales.
À voir aussi à Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire)
Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.
Tarifs : 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.
Réservation : www.cbnmc.fr/agenda
Infos : 04 71 77 55 65
Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn
Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}, {« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles…
Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda
M.POUVREAU/CBNMC