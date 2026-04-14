Céréales anciennes et belles des champs – Haute-Loire, Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette

Céréales anciennes et belles des champs – Haute-Loire Samedi 30 mai, 14h30 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire

Sur réservation – 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

On appelle « messicoles » ces plantes qui poussent près des champs de céréales. Elles ont su tisser une relation étroite avec les paysans pour se propager et enchanter nos paysages. Au cours de cette animation, vous vous initierez à leur reconnaissance et replongerez dans l’histoire de l’agriculture. Vous échangerez également avec Thomas Brouillard, paysan-boulanger qui replace les céréales anciennes, compagnes des messicoles, au cœur de son travail. Ces sauvageonnes mal connues n’en finiront pas de vous étonner !

Sortie proposée en collaboration avec Thomas Brouillard.

Durée : 2h30

Tout public ; limité à 20 personnes ; animation annulée si moins de

5 participants ou si conditions météorologiques défavorables.