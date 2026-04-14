Fête des plantes – Haute-Loire, Château de Chavaniac-Lafayette, Chavaniac-Lafayette

Fête des plantes – Haute-Loire 6 et 7 juin Château de Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

5 € (gratuit -18 ans) pour 1 jour / 8 € week-end ; visite du château en supplément (4 €).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Organisée par l’association Jardins Fruités, en partenariat avec le Conservatoire botanique et le Département de la Haute-Loire, la Fête des Plantes de Chavaniac-Lafayette célèbre, cette année, sa 30ème édition et vous invite à cette occasion à réveiller la « GRAINE DE JARDINIER·E·S » qui sommeille en vous…

Et si l’aventure commençait au creux de votre main ? Les graines sont bien plus que de simples pépins : elles sont le souffle de la vie, des voyageuses infatigables et le point de départ d’une passion aussi gourmande que nécessaire.

Pour célébrer ses 30 ans aux côtés d’environ 80 exposants, pépiniéristes, spécialistes et artisans, l’association Jardins Fruités vous invite à explorer l’univers fascinant des « graines ». Que vous soyez curieux de nature ou futures « mains-vertes », découvrez à travers le Village des savoir-faire comment récolter, conserver et semer vos propres graines ; venez-vous émerveiller en observant l’infiniment petit végétal au microscope ou en découvrant les secrets culinaires et médicinaux des plantes ; relevez avec nous les défis climatiques et de préservation de la biodiversité en accueillant la flore sauvage et en cultivant les variétés anciennes de fruits et de légumes…

Face aux enjeux actuels, jardiner est un acte joyeux, créatif et engagé. Alors quel moment plus idéal que la Fête des plantes pour transmettre ce savoir à nos enfants, nos propres « graines de jardinier·e·s ». Laissez germer votre curiosité et rejoignez-nous pour semer aujourd’hui votre passion de demain !

Tout public

Lieu : Château de Chavaniac-Lafayette

Restauration sur place, pique-nique possible ; chiens non admis ; accès possible aux personnes à mobilité réduite ; parking de stationnement sur place.

Tarifs : 5 € (gratuit -18 ans) pour 1 jour / 8 € week-end ; visite du château en supplément (4 €).

Infos : www.jardins-fruites.fr

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

Château de Chavaniac-Lafayette château de chavaniac-lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.jardins-fruites.fr »}, {« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}]

Cette année, la 30ème édition de la Fête des Plantes célèbre les « Graines de Jardinier.e.s !

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