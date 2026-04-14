Et avant la graine ? Voyage dans le passé des plantes – Haute-Loire, Château de Chavaniac-Lafayette, Chavaniac-Lafayette

Et avant la graine ? Voyage dans le passé des plantes – Haute-Loire 6 et 7 juin Château de Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Accessible aux personnes munies d’un billet d’entrée à la Fête des plantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

La graine est une incroyable invention dans la longue Histoire des végétaux ! Mais avant celle-ci, que se passait-il dans le monde des plantes ? Autour d’un « jeu de l’oie » revisité alternant lancé de dé, observations au microscope ou à la loupe et recherche d’indices, venez vous amuser en remontant le temps et en découvrant la fabuleuse histoire des plantes !

Animation proposée en collaboration avec Jardins Fruités.

Animation en continu sur le stand du CBN situé dans l’enceinte du Parc du château de Chavaniac-Lafayette, accessible à tout visiteur disposant d’une entrée à la Fête des plantes 5 € (gratuit -18 ans).

Durée d’une partie variable (de 20 à 30 min).

Accessible aux personnes munies d’un billet d’entrée à la Fête des plantes (5 € (gratuit -18 ans) pour 1 jour / 8 € week-end ; visite du château en supplément (4 €).

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

Château de Chavaniac-Lafayette château de chavaniac-lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}]

Un jeu de l’oie pour s’émerveiller face à l’Histoire des plantes !

CBNMC