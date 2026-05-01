Chavaniac-Lafayette

Projection d’un film | Château Chavaniac-Lafayette

1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Animations par le club Lafayette ! Projection du film Pour l’Indépendance de David W. Griffith. Ce film muet en noir et blanc, retrace le combat des Insurgés Américains. Au Salon John Moffat.

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1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes departement@hauteloire.fr

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English :

Entertainment by Club Lafayette! Screening of David W. Griffith’s film For Independence . This silent black-and-white film traces the struggle of the American insurgents. In the John Moffat Salon.

L’événement Projection d’un film | Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-05-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier