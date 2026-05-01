Projection d’un film | Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette
Projection d’un film | Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette samedi 30 mai 2026.
Chavaniac-Lafayette
Projection d’un film | Château Chavaniac-Lafayette
1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Animations par le club Lafayette ! Projection du film Pour l’Indépendance de David W. Griffith. Ce film muet en noir et blanc, retrace le combat des Insurgés Américains. Au Salon John Moffat.
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1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes departement@hauteloire.fr
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English :
Entertainment by Club Lafayette! Screening of David W. Griffith’s film For Independence . This silent black-and-white film traces the struggle of the American insurgents. In the John Moffat Salon.
L’événement Projection d’un film | Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-05-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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