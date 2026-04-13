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Acheter sur internet, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Acheter sur internet, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Acheter sur internet, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Ludo-médiathèque

Adresse : 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : Sur réservation

Acheter sur internet 22 mai – 19 juin, certains vendredis Ludo-médiathèque Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T14:30:00+02:00 – 2026-05-22T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T14:30:00+02:00 – 2026-06-19T15:30:00+02:00

Cet atelier vous apportera les compétences nécessaires.

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