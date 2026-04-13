Acheter sur internet, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles
Acheter sur internet, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles vendredi 22 mai 2026.
Acheter sur internet 22 mai – 19 juin, certains vendredis Ludo-médiathèque Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T14:30:00+02:00 – 2026-05-22T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T14:30:00+02:00 – 2026-06-19T15:30:00+02:00
Cet atelier vous apportera les compétences nécessaires.
Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
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Parentalité : Freepix
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