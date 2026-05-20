Acoustic Guitare Rendez-Vous Place André Routier Astaffort

Astaffort

Acoustic Guitare Rendez-Vous

Place André Routier Music’Halle Astaffort Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

À 19h, il y a un marché gourmand et musical place André-Routier avec des artistes d’Acoustic Guitare. À 22h, Emil Ernebro donnera un concert à Music’Halle.

À 19h Marché gourmand et musical, place André-Routier

En attendant le concert, écoutez jouer et chanter les artistes d’Acoustic Guitare Rendez-vous tout en savourant les plats que vous proposent des professionnels de la restauration nomade. Un repas à la carte et en musique !

À 22h Emil Ernebro en concert, Music’Halle (salle climatisée)

Révélé au Uppsala International Guitar Festival dont il remporte le concours Young Talents, en 2009, le guitariste suédois Emil Ernebro est inspiré par des artistes comme Eric Bibb, Tommy Emmanuel, Pete Huttlinger et Georg Wadenius, avec lesquels il a partagé la scène. Il s’impose aujourd’hui comme une référence incontournable de la guitare acoustique moderne. .

Place André Routier Music’Halle Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 01 03 astaffort.tourisme@gmail.com

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English : Acoustic Guitare Rendez-Vous

At 7pm, there’s a gourmet and musical market in Place André-Routier with artists from Acoustic Guitare. At 10pm, Emil Ernebro will give a concert at Music?Halle.

L’événement Acoustic Guitare Rendez-Vous Astaffort a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Destination Agen