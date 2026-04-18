Asta’fête Vide grenier et fête de la musique Astaffort
Asta’fête Vide grenier et fête de la musique Astaffort samedi 20 juin 2026.
Astaffort
Asta’fête Vide grenier et fête de la musique
Centre bourg Astaffort Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Vide grenier et fête de la musique à Astaffort.
Début vide grenier à 8h.
Début fête de la musique à 18h.
Vide grenier et fête de la musique à Astaffort.
Début vide grenier à 8h.
Début fête de la musique à 18h. .
Centre bourg Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 66 18 11 astafete47@gmail.com
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English :
Flea market and music festival in Astaffort.
Flea market starts at 8am.
Music festival starts at 6pm.
L’événement Asta’fête Vide grenier et fête de la musique Astaffort a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen
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