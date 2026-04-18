Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Asta’fête Vide grenier et fête de la musique Astaffort

Asta’fête Vide grenier et fête de la musique Astaffort

Asta’fête Vide grenier et fête de la musique Astaffort samedi 20 juin 2026.

Adresse : Centre bourg

Ville : 47220 Astaffort

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Astaffort

Asta’fête Vide grenier et fête de la musique

Centre bourg Astaffort Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Vide grenier et fête de la musique à Astaffort.
Début vide grenier à 8h.
Début fête de la musique à 18h.
Vide grenier et fête de la musique à Astaffort.
Début vide grenier à 8h.
Début fête de la musique à 18h.   .

Centre bourg Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 66 18 11  astafete47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market and music festival in Astaffort.
Flea market starts at 8am.
Music festival starts at 6pm.

L’événement Asta’fête Vide grenier et fête de la musique Astaffort a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen

À voir aussi à Astaffort (Lot-et-Garonne)