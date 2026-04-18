Astaffort

Asta’fête Vide grenier et fête de la musique

Centre bourg Astaffort Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Vide grenier et fête de la musique à Astaffort.

Début vide grenier à 8h.

Début fête de la musique à 18h.

Vide grenier et fête de la musique à Astaffort.

Début vide grenier à 8h.

Début fête de la musique à 18h. .

Centre bourg Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 66 18 11 astafete47@gmail.com

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English :

Flea market and music festival in Astaffort.

Flea market starts at 8am.

Music festival starts at 6pm.

L’événement Asta’fête Vide grenier et fête de la musique Astaffort a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen