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Action collective, Les Plateaux Sauvages, Paris

Action collective, Les Plateaux Sauvages, Paris

Action collective, Les Plateaux Sauvages, Paris lundi 1 juin 2026.

Lieu : Les Plateaux Sauvages

Adresse : 5 rue des Plâtrières, Paris, 75020

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif : sur inscription

Action collective 1 – 29 juin, les lundis Les Plateaux Sauvages Paris

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T16:45:00+02:00 – 2026-06-01T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-29T16:45:00+02:00 – 2026-06-29T18:00:00+02:00

Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières, Paris, 75020 Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]
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