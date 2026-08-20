Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts – Un Musée sans bâtiment pour Rochechouart de Yona Friedman (2018), Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart, Rochechouart

Informations pratiques

Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts – Un Musée sans bâtiment pour Rochechouart de Yona Friedman (2018) Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h30 Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion de ce rendez-vous annuel, le collectif Peenuts se propose avec vous de réactiver l’œuvre de Y. Friedman à travers le prisme de la photographie.

Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Place du Château, 87600 Rochechouart Rochechouart 87600 La Cloître Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 03 77 77 http://www.musee-rochechouart.com https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-dart-contemporain-de-la-Haute-Vienne-Ch%C3%A2teau-de-Rochechouart-116593301835306/ Sur un promontoire rocheux, le château occupe un site remarquable dominant la vallée de la Graine et de la Vayres. L’édifice date, pour l’essentiel, du XVe siècle avec sa cour intérieure et son élégante galerie Renaissance. Deux salles sont ornées d’un rare ensemble de fresques du XVIe siècle. Dans le château, un musée contemporain regroupe une collection d’œuvres d’artistes représentés dans les plus grands musées d’Europe, ainsi qu’un fonds consacré à Raoul Hausmann, célèbre dadaïste réfugié en Limousin pendant la Seconde Guerre mondiale. Parking à proximité.

Sans porte, sans mur, sans toit, ce musée est ouvert aux expositions de tout(e)s et tous.

©MDAC_2026