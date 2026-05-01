Thionville

Activité Cherche et Trouve Exposition Adrien Belgrand, Itinérance

1 Place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-06-10 15:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-10

Présentation de l’exposition, suivie du jeu Cherche et Trouve animé par une médiatrice.Tout public

0 .

1 Place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 56 12 43 contact@centre-jacques-brel.com

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English :

Presentation of the exhibition, followed by a Hunt and Seek game led by a mediator.

L’événement Activité Cherche et Trouve Exposition Adrien Belgrand, Itinérance Thionville a été mis à jour le 2026-05-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME