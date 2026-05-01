Activité Cherche et Trouve Exposition Adrien Belgrand, Itinérance Thionville
Activité Cherche et Trouve Exposition Adrien Belgrand, Itinérance Thionville samedi 30 mai 2026.
Thionville
Activité Cherche et Trouve Exposition Adrien Belgrand, Itinérance
1 Place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-06-10 15:30:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-10
Présentation de l’exposition, suivie du jeu Cherche et Trouve animé par une médiatrice.Tout public
0 .
1 Place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 56 12 43 contact@centre-jacques-brel.com
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English :
Presentation of the exhibition, followed by a Hunt and Seek game led by a mediator.
L’événement Activité Cherche et Trouve Exposition Adrien Belgrand, Itinérance Thionville a été mis à jour le 2026-05-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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