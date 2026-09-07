AGENDA · Thilouze
Activité créative : Boule de Graine de Fleurs, La Loge de Vigne, Thilouze
samedi 19 septembre 2026 · La Loge de Vigne · Thilouze
Informations pratiques
Activité créative : Boule de Graine de Fleurs 19 et 20 septembre La Loge de Vigne Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Activité Boule de graines de Fleurs.
La Loge de Vigne La loge de Vigne, 37260 Thilouze Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Activité Boule de graines de Fleurs
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