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AGENDA · Thilouze

Activité créative : Boule de Graine de Fleurs, La Loge de Vigne, Thilouze

samedi 19 septembre 2026 · La Loge de Vigne · Thilouze

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Loge de Vigne
Adresse
La loge de Vigne, 37260 Thilouze
Ville
37260 Thilouze
Département
Indre-et-Loire

Activité créative : Boule de Graine de Fleurs 19 et 20 septembre La Loge de Vigne Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Activité Boule de graines de Fleurs.

La Loge de Vigne La loge de Vigne, 37260 Thilouze Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Activité Boule de graines de Fleurs

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