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Visite de l’église Saint Antoine, Mairie, Thilouze

samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Thilouze

Visite de l’église Saint Antoine, Mairie, Thilouze

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
8 place de la Mairie 37260 Thilouze
Ville
37260 Thilouze
Département
Indre-et-Loire

Visite de l’église Saint Antoine 19 et 20 septembre Mairie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture de l’église avec visite libre.

Mairie 8 place de la Mairie 37260 Thilouze Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Ouverture de l’église avec visite libre

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