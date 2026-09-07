Visite de l’église Saint Antoine, Mairie, Thilouze

Informations pratiques

Visite de l’église Saint Antoine 19 et 20 septembre Mairie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture de l’église avec visite libre.

Mairie 8 place de la Mairie 37260 Thilouze Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Ouverture de l’église avec visite libre

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