Activité danse et écriture – Au rythme de l’Arc Arc de triomphe Paris

Présentation

Après s’être résolument inscrit dans le mouvement des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, le Centre des monuments nationaux a lancé en 2025 l’opération « Monuments en (pleine) forme » au cœur du patrimoine. A la suite du succès de la première édition, l’évènement revient le week-end des 30 et 31 mai 2026, au cours duquel de nombreuses activités de sport et de bien-être seront proposées dans 33 monuments nationaux.

À l’Arc de triomphe, vous avez la possibilité de participer à des activités mêlant danse, souplesse et écriture afin de redécouvrir le monument. Nul besoin de « savoir » écrire ou danser. Débutant·es et timides bienvenu·es !

L’atelier en mouvement qui vous est proposé permet de partir à la découverte du monument autrement : par le corps, le souffle et les mots. Accompagnés d’une coach en souplesse et d’une art-thérapeute, les participant·es exploreront quatre espaces de l’Arc de triomphe à travers la danse intuitive et l’écriture sensorielle.

Activité animée par notre partenaire Images & Mots et Emmanuelle Jay (spécialiste de l’écriture créative et autrice) & Vérane Isis (doula et coach en souplesse holistique) vous accueillent pour un moment créatif.

À l’occasion du grand évènement Monuments en (pleine forme), découvrez l’Arc de triomphe à travers sa programmation inédite « Corps et graphie » et son atelier dansant !

Le samedi 30 mai 2026

de 14h00 à 16h00

payant

Tarif adulte : 16 euros.

Tarif minimas sociaux, enfants, abonnés Passion monuments : 9 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Accès par le tunnel du Passage du Souvenir, en haut de l’avenue des Champs-ÉlyséesParis

https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/activite-danse-et-ecriture-au-rythme-de-l-arc



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