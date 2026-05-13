Atelier d’initiation à la peinture Aborigène d’Australie Le local créatif Paris

Suite à plusieurs séjours dans une communauté Aborigène d’Australie, je vous partagerai mes connaissances et mon expérience à travers cet atelier de peinture Aborigène.

Déroulement de l’atelier :

-Présentation de la culture Aborigène à partir d’objets d’art Aborigène et de documentations.

-Découverte et fabrication de peintures à base d’ocre.

-Réalisation d’une peinture au format A3 en s’inspirant des peintures Aborigènes.

Groupe de 6 personnes maximum. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.

L’atelier offre un espace calme et frais qui donne sur une cour intérieur. Le code de l’immeuble vous sera transmis la veille de l’atelier.

Un atelier pour découvrir la culture Aborigène d’Australie et pour peindre avec de l’ocre.

Le samedi 30 mai 2026

de 14h00 à 17h00

payant

50€ les 3h, le matériel est compris

Inscription au 0623781910

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00

Le local créatif 74 av ledru Rollin 75012 Paris

https://celinemolina.com/atelier-peinture-aborigene/ +33623781910



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