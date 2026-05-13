Atelier d’initiation à la peinture Aborigène d’Australie Le local créatif Paris
Atelier d’initiation à la peinture Aborigène d’Australie Le local créatif Paris samedi 30 mai 2026.
Suite à plusieurs séjours dans une communauté Aborigène d’Australie, je vous partagerai mes connaissances et mon expérience à travers cet atelier de peinture Aborigène.
Déroulement de l’atelier :
-Présentation de la culture Aborigène à partir d’objets d’art Aborigène et de documentations.
-Découverte et fabrication de peintures à base d’ocre.
-Réalisation d’une peinture au format A3 en s’inspirant des peintures Aborigènes.
Groupe de 6 personnes maximum. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.
L’atelier offre un espace calme et frais qui donne sur une cour intérieur. Le code de l’immeuble vous sera transmis la veille de l’atelier.
Un atelier pour découvrir la culture Aborigène d’Australie et pour peindre avec de l’ocre.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 17h00
payant
50€ les 3h, le matériel est compris
Inscription au 0623781910
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00
Le local créatif 74 av ledru Rollin 75012 Paris
https://celinemolina.com/atelier-peinture-aborigene/ +33623781910
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