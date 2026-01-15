Stage couture : Couture zéro déchet Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Stage couture : Couture zéro déchet Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS samedi 30 mai 2026.
Ce stage de couture zéro déchet permet de réaliser des objets réutilisables du quotidien tout en apprenant des techniques simples et durables, dans une démarche à la fois écologique et créative.
Coudre utile, responsable et créatif, pour un quotidien plus durable.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 17h30
payant
En fonction du Quotient Familial.
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
