Fresque Santé Mentale Annexe Hautefeuille Paris
Fresque Santé Mentale Annexe Hautefeuille Paris samedi 30 mai 2026.
En partenariat avec l’association Nightline, nous vous proposons de participer à la création d’une fresque collective atour de la santé mentale.
Inscription auprès de l’équipe jeunesse du centre.
N’hésitez pas à demander à Rachel, informatrice jeunesse du centre, de vous inscrire sur notre lettre d’informations; Ainsi vous serez informé des actions du centre spécialement programmées pour les jeunes ;o) (Ateliers cuisine, sorties, ateliers de remise en forme… et c’est gratuit !)
Et Rachel est aussi présente pour vous et peut vous renseigner sur les dispositifs de la ville de Paris.
Envie de t’exprimer, de créer et de mieux comprendre la santé mentale dans une ambiance conviviale et sans jugement Viens nous rejoindre à l’annexe Hautefeuille du centre Paris Anim’ Richard Wright !
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Inscription auprès de l’équipe jeunesse du centre : infojeunesse6@actisce.net ou au 06 08 92 22 55
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00
Annexe Hautefeuille 19bis, rue Hautefeuille 75006 Paris
+33143541658 cparichardwright@actisce.org
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