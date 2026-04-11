Activité Escape game en Lego Médiathèque Intercommunale Montélimar

Montélimar

Activité Escape game en Lego

Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de la fête du jeu et en écho à l’exposition Chambres adolescentes , Renaud vous propose un escape game tout en briques ainsi qu’une exposition en briques Lego sur la thématique Mario Kart.

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Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

As part of the Fête du Jeu and to echo the Chambres Adolescentes exhibition, Renaud presents a brick escape game and a Lego brick exhibition on the Mario Kart theme.

L’événement Activité Escape game en Lego Montélimar a été mis à jour le 2026-04-08 par Montélimar Tourisme Agglomération