Activité Escape game en Lego Médiathèque Intercommunale Montélimar
Activité Escape game en Lego Médiathèque Intercommunale Montélimar samedi 30 mai 2026.
Montélimar
Activité Escape game en Lego
Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre de la fête du jeu et en écho à l’exposition Chambres adolescentes , Renaud vous propose un escape game tout en briques ainsi qu’une exposition en briques Lego sur la thématique Mario Kart.
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Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
As part of the Fête du Jeu and to echo the Chambres Adolescentes exhibition, Renaud presents a brick escape game and a Lego brick exhibition on the Mario Kart theme.
L’événement Activité Escape game en Lego Montélimar a été mis à jour le 2026-04-08 par Montélimar Tourisme Agglomération
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