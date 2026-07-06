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Activité | Relaxation artistique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

jeudi 30 juillet 2026 · Centre Paris Anim’ Mado Robin · Paris

Activité | Relaxation artistique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Centre Paris Anim’ Mado Robin
Adresse
84 rue Mstislav Rostropovitch
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription à l'accueil du Centre<br></p>

Jeudi 30 juillet – 15h | Tout public

Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre ou par téléphone au 01.82.04.02.95

Accordez-vous une pause créative pour vous détendre en douceur
Le jeudi 30 juillet 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-30T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-30T15:00:00+02:00_2026-07-30T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch  75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin


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