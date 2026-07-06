Activité | Relaxation artistique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
jeudi 30 juillet 2026 · Centre Paris Anim’ Mado Robin · Paris
Informations pratiques
Jeudi 30 juillet – 15h | Tout public
Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre ou par téléphone au 01.82.04.02.95
Accordez-vous une pause créative pour vous détendre en douceur
Le jeudi 30 juillet 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Inscription à l’accueil du Centre
Tout public. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-30T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-30T15:00:00+02:00_2026-07-30T16:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
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