Activités à la médiathèque : Bébés lecteurs pour les tout-petits Rue de l’Hôpital Tournus
vendredi 18 septembre 2026 · Rue de l'Hôpital · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Activités à la médiathèque : Bébés lecteurs pour les tout-petits
Rue de l’Hôpital Médiathèque de Tournus Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 11:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-10-23 2026-11-27
Des mots doux, des comptines pour les petites oreilles.
Entrée libre Sans inscription, dans la limite des places disponible – 6 mois à 3 ans .
Rue de l’Hôpital Médiathèque de Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 35 20
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English : Activités à la médiathèque : Bébés lecteurs pour les tout-petits
L’événement Activités à la médiathèque : Bébés lecteurs pour les tout-petits Tournus a été mis à jour le 2026-08-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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