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AGENDA · Tournus

Activités à la médiathèque : Bébés lecteurs pour les tout-petits Rue de l’Hôpital Tournus

vendredi 18 septembre 2026 · Rue de l'Hôpital · Tournus

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de l'Hôpital
Adresse
Médiathèque de Tournus
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Tournus

Activités à la médiathèque : Bébés lecteurs pour les tout-petits

Rue de l’Hôpital Médiathèque de Tournus Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 11:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-10-23 2026-11-27

Des mots doux, des comptines pour les petites oreilles.
Entrée libre Sans inscription, dans la limite des places disponible – 6 mois à 3 ans   .

Rue de l’Hôpital Médiathèque de Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 35 20 

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English : Activités à la médiathèque : Bébés lecteurs pour les tout-petits

L’événement Activités à la médiathèque : Bébés lecteurs pour les tout-petits Tournus a été mis à jour le 2026-08-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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