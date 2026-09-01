Informations pratiques

Tournus

Conférence Marco Polo et la route de la soie

Palais de Justice de Tournus (salle 15) Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Françoise Bracconi et Françoise Voissard vous embarquent sur les traces de Marco Polo, marchand vénitien qui se fait tour à tour reporter, ethnologue, géographe et conteur dans son ouvrage Le livre des merveilles. Quelle fut l’importance de ces souvenirs (parfois fantastiques) dans la connaissance des horizons techniques et spirituels du monde oriental au XIIIe siècle ? .

Palais de Justice de Tournus (salle 15) Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@saast.fr

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English : Conférence Marco Polo et la route de la soie

L’événement Conférence Marco Polo et la route de la soie Tournus a été mis à jour le 2026-08-10 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II