Conférence Marco Polo et la route de la soie Tournus
lundi 14 septembre 2026 · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Conférence Marco Polo et la route de la soie
Palais de Justice de Tournus (salle 15) Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Françoise Bracconi et Françoise Voissard vous embarquent sur les traces de Marco Polo, marchand vénitien qui se fait tour à tour reporter, ethnologue, géographe et conteur dans son ouvrage Le livre des merveilles. Quelle fut l’importance de ces souvenirs (parfois fantastiques) dans la connaissance des horizons techniques et spirituels du monde oriental au XIIIe siècle ? .
Palais de Justice de Tournus (salle 15) Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@saast.fr
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English : Conférence Marco Polo et la route de la soie
L’événement Conférence Marco Polo et la route de la soie Tournus a été mis à jour le 2026-08-10 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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