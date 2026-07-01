Visite de la station d’épuration de Tournus, En Lorette, 71700 Tournus, Tournus
samedi 19 septembre 2026 · En Lorette, 71700 Tournus · Tournus
Informations pratiques
Visite de la station d’épuration de Tournus Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 En Lorette, 71700 Tournus Saône-et-Loire
L’inscription est obligatoire. Les visites se déroulent le samedi 19 septembre de 10h30 à 15h30. Pour des raisons de sécurité merci de porter des chaussures fermées. Les enfants de moins de 7 ans ne pourront pas participer à cet événement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
La station d’épuration tournusienne vous invite à une visite commentée unique et enrichissante. Au fil de cette découverte, comprenez comment vos eaux usées sont collectées, traitées et restituées à la nature dans le respect de l’environnement. Partez à la rencontre des femmes et des hommes qui œuvrent chaque jour pour préserver cette ressource précieuse qu’est l’eau, et repartez avec toutes les clés pour comprendre les enjeux liés à sa gestion durable.
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La station d’épuration tournusienne vous invite à une visite commentée unique et enrichissante. Au fil de cette découverte, comprenez comment vos eaux usées sont collectées, traitées et restituées à…
© Veolia
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