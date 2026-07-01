Visite de la station d’épuration de Tournus, En Lorette, 71700 Tournus, Tournus

Informations pratiques

Visite de la station d’épuration de Tournus Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 En Lorette, 71700 Tournus Saône-et-Loire

L’inscription est obligatoire. Les visites se déroulent le samedi 19 septembre de 10h30 à 15h30. Pour des raisons de sécurité merci de porter des chaussures fermées. Les enfants de moins de 7 ans ne pourront pas participer à cet événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

La station d’épuration tournusienne vous invite à une visite commentée unique et enrichissante. Au fil de cette découverte, comprenez comment vos eaux usées sont collectées, traitées et restituées à la nature dans le respect de l’environnement. Partez à la rencontre des femmes et des hommes qui œuvrent chaque jour pour préserver cette ressource précieuse qu’est l’eau, et repartez avec toutes les clés pour comprendre les enjeux liés à sa gestion durable.

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La station d’épuration tournusienne vous invite à une visite commentée unique et enrichissante. Au fil de cette découverte, comprenez comment vos eaux usées sont collectées, traitées et restituées à…

© Veolia