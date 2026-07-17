Visite libre de l’exposition « Textiles sacrés, sacrés textiles ! », Hôtel-Dieu de Tournus, Tournus

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Textiles sacrés, sacrés textiles ! » 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu de Tournus Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez au cœur d’une exposition temporaire sur les textiles liturgiques de l’Hôtel-Dieu et découvrez ce patrimoine artistique peu à peu tombé dans l’oubli depuis la fermeture de cet ancien hôpital en 1982.

Pour l’occasion, des pièces d’exception conservées dans les églises et musées de la région Bourgogne-Franche-Comté seront exposées et témoigneront d’un savoir-faire perdu.

Hôtel-Dieu de Tournus 21 rue de l’Hôpital 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 51 23 50 https://www.tournus.fr/hotel-dieu

Exposition temporaire proposée par la ville de Tournus.

©Ville de Tournus – musée