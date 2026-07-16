Visite libre de l’Hôtel-Dieu de Tournus, Hôtel-Dieu de Tournus, Tournus

Informations pratiques

Visite libre de l’Hôtel-Dieu de Tournus 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu de Tournus Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter l’Hôtel-Dieu de Tournus à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. A travers cette visite, vous découvrirez l’hôpital datant du XVIIe et XVIIIe siècle. celui-ci a conservé ses trois salles de malades avec son mobilier d’origine et un jardin de plantes médicinales. L’apothicairerie, une des plus anciennes et des plus belles conservées in situ en France, regroupe plus de 300 pots en faïence et verrerie.

Hôtel-Dieu de Tournus 21 rue de l’Hôpital 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 51 23 50 https://www.tournus.fr/hotel-dieu

Venez visiter l’Hôtel-Dieu de Tournus à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

©Philippe Maupetit