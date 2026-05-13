Activités dans l’exposition « Sacrées Boîtes », Notre-Dame de Fourvière, Lyon

Activités dans l’exposition « Sacrées Boîtes » Samedi 23 mai, 18h00 Notre-Dame de Fourvière Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Atelier boîte participative : Créez votre propre boîte vitrée.

Lors de l’exposition Sacrées Boîtes, le Musée de Fourvière vous invite à réaliser votre propre boîte vitrée. Divers matériaux et personnages sont à votre disposition.

Livret-jeux :

A travers un livret-jeux, plongez dans l’univers de l’exposition Sacrées Boîtes, notamment en retrouvant divers élèments cachés dans certaines boîtes vitrées.

Notre-Dame de Fourvière Place de Fourvière, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 25 03 04 https://www.fourviere.org/fr/prier-notre-dame-de-fourviere/accueil-au-sanctuaire/ Cette œuvre de Pierre Bossan, dont le chantier démarra en 1872, est d’un intérêt majeur dans l’architecture de la deuxième moitié du XIXe siècle, à Lyon mais également en France. En effet, Bossan fut l’un des rares architectes de son temps a avoir su dépasser l’éclectisme dominant de l’époque par la recherche d’une nouvelle architecture. La basilique, avec sa structure extérieure, se présente comme une forteresse blanche et protectrice contrastant avec la richesse des mosaïques et des vitraux colorés qui ornent l’intérieur. La nouvelle église est inaugurée en juin 1896 et érigée en basilique en mars 1897. Funiculaire F2.

Parkings publics : Saint-Just, ou stationnement dans les rues alentour selon la disponibilité.

Atelier boîte participative : Créez votre propre boîte vitrée.

©Ministère de la Culture