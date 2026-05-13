Activités jeux, Musée Gallo-Romain, Sisteron

Activités jeux Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Musée Gallo-Romain Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez l’exposition photographique de Jean claude MARTINEZ sur le thème de la Via Domitia en jouant librement à des memories et des puzzles.

Ces activités se dérouleront le matin et l’après-midi, avec fermeture exceptionnelle à 19h au lieu de 18h. Cette exposition est présentée jusqu’au samedi 20 juin.

Musée Gallo-Romain 8 Rue Saunerie, 04200 Sisteron, France Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492615840 https://www.sisteron.com/mes-loisirs/culture-patrimoine/equipements-culturels/musees-expositions Les collections archéologiques, majoritairement issues des fouilles locales, évoquent les différentes étapes de l’évolution de Sisteron, l’antique Segustero. Les premiers témoignages d’occupation humaine datent de l’époque néolithique. La spécificité du site, un carrefour routier favorable aux relations commerciales, est illustrée par les découvertes monétaires restituant les échanges entre les peuples indigènes et Marseille, au IIe siècle avant J.-C. Pour les périodes historiques, l’exposition permanente propose un parcours rappelant le cadre de vie, les pratiques funéraires, les croyances, la vie religieuse, l’artisanat, de l’Antiquité à l’époque contemporaine. Parmi les collections présentées, il est important de signaler un ensemble exceptionnel provenant d’un mausolée (fin du Ier, début IIe siècles), construit par une riche famille gallo-romaine qui vivait à Sisteron pendant le Haut-Empire. Scénographie contemporaine, parcours de visite ponctué par des vidéos, diaporamas, enregistrement audio, illustrations, textes.

Découvrez ou redécouvrez l’exposition photographique de Jean claude MARTINEZ sur le thème de la Via Domitia en jouant librement à des memories et des puzzles.

Service culture et patrimoine / Mairie de Sisteron