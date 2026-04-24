Les Nuits de la Citadelle Les Saisons Sisteron
Les Nuits de la Citadelle Les Saisons Sisteron samedi 18 juillet 2026.
Sisteron
Les Nuits de la Citadelle Les Saisons
Théâtre de la Citadelle Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 35 – 35 – 55 EUR
1ère série 55 €, 2ème série 45 €, 3ème série 35 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Malandain Ballet Biarritz
Direction et chorégraphie Thierry Malandain
Musique Antonio Vivaldi & Giovanni Antonio Guido
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Théâtre de la Citadelle Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr
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English :
Malandain Ballet Biarritz
Direction and choreography Thierry Malandain
Music Antonio Vivaldi & Giovanni Antonio Guido
L’événement Les Nuits de la Citadelle Les Saisons Sisteron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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