Les Nuits de la Citadelle Water Music &Music for the Royal Fireworks Quartier de la Baume Sisteron

Sisteron

Les Nuits de la Citadelle Water Music &Music for the Royal Fireworks

Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 35 – 35 – 80 EUR

Carré Or 80 €, 1ère série 60 €, 2ème série 45 €, 3ème série 35 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Le Concert Spirituel

Direction Hervé Niquet

Musiques Charpentier, Haendel, Corelli

.

Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Concert Spirituel

Conducted by Hervé Niquet

Music by Charpentier, Handel, Corelli

L’événement Les Nuits de la Citadelle Water Music &Music for the Royal Fireworks Sisteron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sisteron Buëch