Les Nuits de la Citadelle Water Music &Music for the Royal Fireworks Quartier de la Baume Sisteron
Les Nuits de la Citadelle Water Music &Music for the Royal Fireworks Quartier de la Baume Sisteron mardi 4 août 2026.
Sisteron
Les Nuits de la Citadelle Water Music &Music for the Royal Fireworks
Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 35 – 35 – 80 EUR
Carré Or 80 €, 1ère série 60 €, 2ème série 45 €, 3ème série 35 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Le Concert Spirituel
Direction Hervé Niquet
Musiques Charpentier, Haendel, Corelli
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Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr
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English :
Le Concert Spirituel
Conducted by Hervé Niquet
Music by Charpentier, Handel, Corelli
L’événement Les Nuits de la Citadelle Water Music &Music for the Royal Fireworks Sisteron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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