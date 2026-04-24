Les Nuits de la Citadelle Josef Josef Quartier de la Baume Sisteron
Les Nuits de la Citadelle Josef Josef Quartier de la Baume Sisteron vendredi 31 juillet 2026.
Sisteron
Les Nuits de la Citadelle Josef Josef
Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 30 – 30 – 60 EUR
Carré Or 60 €, 1ère série 50 €, 2ème série 40 €, 3ème série 30 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Eric Slabiak, violon et chant, Frank Anastasio, guitare
Dario Ivkovic, accordéon, Jérôme Arrighi, basse, Nicolas Grupp, batterie
Musiques Mélodies traditionnelles, chansons yiddish et tziganes…
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Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr
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English :
Eric Slabiak, violin and vocals, Frank Anastasio, guitar
Dario Ivkovic, accordion, Jérôme Arrighi, bass, Nicolas Grupp, drums
Music Traditional melodies, Yiddish and Gypsy songs…
L’événement Les Nuits de la Citadelle Josef Josef Sisteron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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