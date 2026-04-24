Les Nuits de la Citadelle Josef Josef Quartier de la Baume Sisteron

Sisteron

Les Nuits de la Citadelle Josef Josef

Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 30 – 30 – 60 EUR

Carré Or 60 €, 1ère série 50 €, 2ème série 40 €, 3ème série 30 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Eric Slabiak, violon et chant, Frank Anastasio, guitare

Dario Ivkovic, accordéon, Jérôme Arrighi, basse, Nicolas Grupp, batterie

Musiques Mélodies traditionnelles, chansons yiddish et tziganes…

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Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr

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English :

Eric Slabiak, violin and vocals, Frank Anastasio, guitar

Dario Ivkovic, accordion, Jérôme Arrighi, bass, Nicolas Grupp, drums

Music Traditional melodies, Yiddish and Gypsy songs…

L’événement Les Nuits de la Citadelle Josef Josef Sisteron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sisteron Buëch