Tour de France féminin 2026 Sisteron-Nice Sisteron

Pour la première fois, Sisteron sera ville de départ du Tour de France Femmes 2026 !

Une étape de 175km jusqu’à Nice pour vibrer au rythme du peloton féminin et de vivre cet événement sportif d’exception !

For the first time, Sisteron will be the starting town for the Tour de France Femmes 2026!

A 175km stage to Nice to keep up with the women?s peloton and experience this exceptional sporting event!

