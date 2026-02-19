Tour de France féminin 2026 Sisteron-Nice Sisteron
Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Pour la première fois, Sisteron sera ville de départ du Tour de France Femmes 2026 !
Une étape de 175km jusqu’à Nice pour vibrer au rythme du peloton féminin et de vivre cet événement sportif d’exception !
English :
For the first time, Sisteron will be the starting town for the Tour de France Femmes 2026!
A 175km stage to Nice to keep up with the women?s peloton and experience this exceptional sporting event!
