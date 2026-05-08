Rendez-vous aux jardins visite commentée de jardins en jardins dans le centre ancien Départ de l’Office de Tourisme Sisteron
Rendez-vous aux jardins visite commentée de jardins en jardins dans le centre ancien Départ de l’Office de Tourisme Sisteron dimanche 7 juin 2026.
Sisteron
Rendez-vous aux jardins visite commentée de jardins en jardins dans le centre ancien
Départ de l’Office de Tourisme Centre ancien de Sisteron Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
La commune de Sisteron participe pour la première fois à l’évènement ‘’ Rendez-vous aux jardins ‘’. Nous irons notamment au Jardin Gallo-Romain, écrin nouvellement aménagé ; à la terrasse paysagère surplombant la confluence de La Durance et du Buëch…
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Départ de l’Office de Tourisme Centre ancien de Sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 58 40 service-culture@sisteron.fr
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English :
For the first time, Sisteron is taking part in the event ?? Rendez-vous aux jardins? In particular, we’ll be visiting the Gallo-Roman Garden, a newly landscaped setting; the landscaped terrace overlooking the confluence of the Durance and Buëch rivers?
L’événement Rendez-vous aux jardins visite commentée de jardins en jardins dans le centre ancien Sisteron a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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