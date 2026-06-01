Visite commentée de jardins en jardins dans le centre ancien, Centre ancien, Sisteron

Visite commentée de jardins en jardins dans le centre ancien Dimanche 7 juin, 14h00, 15h30 Centre ancien Alpes-de-Haute-Provence

Départ devant l’Office de tourisme. Départ de la première visite à 14h et de la seconde à 15h30. Circuit empruntant un nombre relativement important de marches, donc partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Sisteron participe pour la première fois à cet évènement. Une visite commentée de jardins en jardins qui vous permettra de déccouvrir ou redécouvrir le centre-ancien d’une façon inédite. Nous irons notamment au Jardin Gallo-Romain, écrin nouvellement aménagé ; à la terrasse paysagère surplombant la confluence de La Durance et du Buëch…

Centre ancien 04200 SISTERON Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 61 58 40

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Service culture et patrimoine / mairie de Sisteron