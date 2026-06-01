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Visite commentée de jardins en jardins dans le centre ancien, Centre ancien, Sisteron

Visite commentée de jardins en jardins dans le centre ancien, Centre ancien, Sisteron

Visite commentée de jardins en jardins dans le centre ancien, Centre ancien, Sisteron dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Centre ancien

Adresse : 04200 SISTERON

Ville : 04200 Sisteron

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Départ devant l’Office de tourisme. Départ de la première visite à 14h et de la seconde à 15h30. Circuit empruntant un nombre relativement important de marches, donc partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Visite commentée de jardins en jardins dans le centre ancien Dimanche 7 juin, 14h00, 15h30 Centre ancien Alpes-de-Haute-Provence

Départ devant l’Office de tourisme. Départ de la première visite à 14h et de la seconde à 15h30. Circuit empruntant un nombre relativement important de marches, donc partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Sisteron participe pour la première fois à cet évènement. Une visite commentée de jardins en jardins qui vous permettra de déccouvrir ou redécouvrir le centre-ancien d’une façon inédite. Nous irons notamment au Jardin Gallo-Romain, écrin nouvellement aménagé ; à la terrasse paysagère surplombant la confluence de La Durance et du Buëch…

Centre ancien 04200 SISTERON Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 61 58 40
Sisteron participe pour la première fois à cet évènement. Une visite commentée de jardins en jardins qui vous permettra de déccouvrir ou redécouvrir le centre-ancien d’une façon inédite. Nous irons ;…

Service culture et patrimoine / mairie de Sisteron

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