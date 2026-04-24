Les Nuits de la Citadelle Paul Lecocq, piano Quartier de la Baume Sisteron

Sisteron

Les Nuits de la Citadelle Paul Lecocq, piano

Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 20 – 20 – 50 EUR

Carré or 50 €, 1ère série 40 €, 2ème série 30 €, 3ème série 20 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Musiques Bach, Scarlatti, Fauré, Schumann.

Bach Partita n°4 en ré majeur, BWV 828

Scarlatti Sonates K. 247, 119 & 175

Fauré Nocturne n°6 en ré bémol majeur, op. 63

Schumann Kreisleriana, op. 16

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Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr

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English :

Music by Bach, Scarlatti, Fauré, Schumann.

Bach: Partita No. 4 in D major, BWV 828

Scarlatti: Sonatas K. 247, 119 & 175

Fauré Nocturne No. 6 in D flat major, Op. 63

Schumann: Kreisleriana, Op. 16

L’événement Les Nuits de la Citadelle Paul Lecocq, piano Sisteron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sisteron Buëch