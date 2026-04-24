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Les Nuits de la Citadelle Paul Lecocq, piano Quartier de la Baume Sisteron

Les Nuits de la Citadelle Paul Lecocq, piano Quartier de la Baume Sisteron mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Quartier de la Baume

Adresse : Cloître Saint-Dominique

Ville : 04200 Sisteron

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 20 20 50 Carré or 50 €, 1ère série 40 €, 2ème série 30 €, 3ème série 20 €

Sisteron

Les Nuits de la Citadelle Paul Lecocq, piano

Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 20 – 20 – 50 EUR

Carré or 50 €, 1ère série 40 €, 2ème série 30 €, 3ème série 20 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Musiques Bach, Scarlatti, Fauré, Schumann.
Bach Partita n°4 en ré majeur, BWV 828
Scarlatti Sonates K. 247, 119 & 175
Fauré Nocturne n°6 en ré bémol majeur, op. 63
Schumann Kreisleriana, op. 16
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Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00  nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr

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English :

Music by Bach, Scarlatti, Fauré, Schumann.
Bach: Partita No. 4 in D major, BWV 828
Scarlatti: Sonatas K. 247, 119 & 175
Fauré Nocturne No. 6 in D flat major, Op. 63
Schumann: Kreisleriana, Op. 16

L’événement Les Nuits de la Citadelle Paul Lecocq, piano Sisteron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sisteron Buëch

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