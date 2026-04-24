Les Nuits de la Citadelle Paul Lecocq, piano Quartier de la Baume Sisteron
Les Nuits de la Citadelle Paul Lecocq, piano Quartier de la Baume Sisteron mardi 21 juillet 2026.
Sisteron
Les Nuits de la Citadelle Paul Lecocq, piano
Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 20 – 20 – 50 EUR
Carré or 50 €, 1ère série 40 €, 2ème série 30 €, 3ème série 20 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Musiques Bach, Scarlatti, Fauré, Schumann.
Bach Partita n°4 en ré majeur, BWV 828
Scarlatti Sonates K. 247, 119 & 175
Fauré Nocturne n°6 en ré bémol majeur, op. 63
Schumann Kreisleriana, op. 16
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Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr
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English :
Music by Bach, Scarlatti, Fauré, Schumann.
Bach: Partita No. 4 in D major, BWV 828
Scarlatti: Sonatas K. 247, 119 & 175
Fauré Nocturne No. 6 in D flat major, Op. 63
Schumann: Kreisleriana, Op. 16
L’événement Les Nuits de la Citadelle Paul Lecocq, piano Sisteron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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