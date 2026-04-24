Les Nuits de la Citadelle Cyrano de Bergerac Sisteron
Les Nuits de la Citadelle Cyrano de Bergerac Sisteron samedi 25 juillet 2026.
Sisteron
Les Nuits de la Citadelle Cyrano de Bergerac
Théâtre de la Citadelle Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 35 – 35 – 55 EUR
1ère série 55 €, 2ème série 45 €, 3ème série 35 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’œuvre de Edmond Rostand
Avec Edouard Baer
Mise en scène Anne Kessler
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Théâtre de la Citadelle Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr
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English :
The work of Edmond Rostand
With Edouard Baer
Directed by Anne Kessler
L’événement Les Nuits de la Citadelle Cyrano de Bergerac Sisteron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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