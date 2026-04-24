Sisteron

Les Nuits de la Citadelle Cyrano de Bergerac

Théâtre de la Citadelle Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 35 – 35 – 55 EUR

1ère série 55 €, 2ème série 45 €, 3ème série 35 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’œuvre de Edmond Rostand

Avec Edouard Baer

Mise en scène Anne Kessler

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Théâtre de la Citadelle Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr

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English :

The work of Edmond Rostand

With Edouard Baer

Directed by Anne Kessler

L’événement Les Nuits de la Citadelle Cyrano de Bergerac Sisteron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sisteron Buëch