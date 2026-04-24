Les Nuits de la Citadelle L’Histoire du soldat Quartier de la Baume Sisteron

Sisteron

Les Nuits de la Citadelle L’Histoire du soldat

Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 30 – 30 – 60 EUR

Carré Or 60 €, 1ère série 50 €, 2ème série 40 €, 3ème série 30 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Lambert Wilson, récitant

Lemanic Modern Ensemble

Musique Igor Stravinsky

Texte de Charles-Ferdinand Ramuz

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Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr

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English :

Lambert Wilson, narrator

Lemanic Modern Ensemble

Music Igor Stravinsky

Text by Charles-Ferdinand Ramuz

L’événement Les Nuits de la Citadelle L’Histoire du soldat Sisteron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sisteron Buëch