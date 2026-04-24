Les Nuits de la Citadelle L’Histoire du soldat Quartier de la Baume Sisteron
Les Nuits de la Citadelle L’Histoire du soldat Quartier de la Baume Sisteron samedi 8 août 2026.
Sisteron
Les Nuits de la Citadelle L’Histoire du soldat
Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 30 – 30 – 60 EUR
Carré Or 60 €, 1ère série 50 €, 2ème série 40 €, 3ème série 30 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Lambert Wilson, récitant
Lemanic Modern Ensemble
Musique Igor Stravinsky
Texte de Charles-Ferdinand Ramuz
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Quartier de la Baume Cloître Saint-Dominique Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr
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English :
Lambert Wilson, narrator
Lemanic Modern Ensemble
Music Igor Stravinsky
Text by Charles-Ferdinand Ramuz
L’événement Les Nuits de la Citadelle L’Histoire du soldat Sisteron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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