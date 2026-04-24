Les Nuits de la Citadelle Didon et Énée Sisteron
Les Nuits de la Citadelle Didon et Énée Sisteron mercredi 12 août 2026.
Sisteron
Les Nuits de la Citadelle Didon et Énée
Théâtre de la Citadelle Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 35 – 35 – 55 EUR
1ère série 55 €, 2ème série 45 €, 3ème série 35 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Compagnie Blanca Li
Mise en scène et chorégraphie Blanca Li
Musique enregistrée Les Arts Florissants William Christie
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Théâtre de la Citadelle Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr
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English :
Compagnie Blanca Li
Directed and choreographed by Blanca Li
Recorded music Les Arts Florissants ? William Christie
L’événement Les Nuits de la Citadelle Didon et Énée Sisteron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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