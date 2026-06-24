Informations pratiques

Valence-en-Poitou

Activités physiques estivales

Complexe Sportif Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-31 11:15:00

Date(s) :

2026-07-02

L’EPGV Sport Vitalité de la Vienne propose des ateliers d’activités physiques pour les séniors de notre territoire au complexe sportif de Valence en Poitou.

Du jeudi 2 au vendredi 31 juillet, les lundis, les mardis les jeudis et les vendredis, de 10h à 11h15 !

Lundi Gym Douce

Mardi Marche Active

Jeudi Jeux Collectifs

Vendredi Gym Equilibre .

Complexe Sportif Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 08 63 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Activités physiques estivales

L’événement Activités physiques estivales Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou