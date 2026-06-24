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Activités physiques estivales Valence-en-Poitou

jeudi 2 juillet 2026 · Valence-en-Poitou

Activités physiques estivales Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Complexe Sportif
Ville
86700 Valence-en-Poitou
Département
Vienne
Tarif

Valence-en-Poitou

Activités physiques estivales

Complexe Sportif Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-07-31 11:15:00

Date(s) :
2026-07-02

L’EPGV Sport Vitalité de la Vienne propose des ateliers d’activités physiques pour les séniors de notre territoire au complexe sportif de Valence en Poitou.

Du jeudi 2 au vendredi 31 juillet, les lundis, les mardis les jeudis et les vendredis, de 10h à 11h15 !

Lundi Gym Douce
Mardi Marche Active
Jeudi Jeux Collectifs
Vendredi Gym Equilibre   .

Complexe Sportif Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 08 63 31 

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English : Activités physiques estivales

L’événement Activités physiques estivales Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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