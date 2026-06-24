Activités physiques estivales Valence-en-Poitou
jeudi 2 juillet 2026 · Valence-en-Poitou
Informations pratiques
Valence-en-Poitou
Activités physiques estivales
Complexe Sportif Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-07-31 11:15:00
Date(s) :
2026-07-02
L’EPGV Sport Vitalité de la Vienne propose des ateliers d’activités physiques pour les séniors de notre territoire au complexe sportif de Valence en Poitou.
Du jeudi 2 au vendredi 31 juillet, les lundis, les mardis les jeudis et les vendredis, de 10h à 11h15 !
Lundi Gym Douce
Mardi Marche Active
Jeudi Jeux Collectifs
Vendredi Gym Equilibre .
Complexe Sportif Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 08 63 31
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English : Activités physiques estivales
L’événement Activités physiques estivales Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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