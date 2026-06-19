AGENDA · Valence-en-Poitou
Soirée paëlla et feu d’artifice Valence-en-Poitou
samedi 4 juillet 2026 · Valence-en-Poitou
Informations pratiques
Valence-en-Poitou
Soirée paëlla et feu d’artifice
Iles de Payré Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée paëlla dès 20h et feu d’artifice offert par la commune de Valence-en-Poitou. .
Iles de Payré Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine affairesgenerales@valenceenpoitou.fr
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English : Soirée paëlla et feu d’artifice
L’événement Soirée paëlla et feu d’artifice Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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