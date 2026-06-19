Informations pratiques

Valence-en-Poitou

Soirée paëlla et feu d’artifice

Iles de Payré Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée paëlla dès 20h et feu d’artifice offert par la commune de Valence-en-Poitou. .

Iles de Payré Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine affairesgenerales@valenceenpoitou.fr

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English : Soirée paëlla et feu d’artifice

L’événement Soirée paëlla et feu d’artifice Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou