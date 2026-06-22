Informations pratiques

Valence-en-Poitou

Feux d’artifice

Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Feux d’artifice .

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine affairesgenerales@valenceenpoitou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feux d’artifice

L’événement Feux d’artifice Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou