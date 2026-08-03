ADAM HICKOX / ANTOINE TAMESTIT HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ADAM HICKOX / ANTOINE TAMESTIT

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 20:00:00

fin : 2027-01-14 21:45:00

Date(s) :

2027-01-14

France et Angleterre se livrent à un match musical tout à fait amical avec ce programme mêlant œuvres et interprètes des deux nations.

Berlioz s’est inspiré du personnage de l’écrivain britannique Lord Byron pour écrire sa symphonie avec alto principal Harold en Italie. Elgar esquisse quant à lui des portraits de ses proches dans les célèbres Variations Enigma, parmi lesquelles Nimrod, presque devenu un hymne national outre-Manche, où il accompagne nombre d’événements de la vie culturelle et sportive. Le jeune chef anglais Adam Hickox s’allie à l’altiste Antoine Tamestit un retour triomphal à Toulouse pour cet interprète internationalement reconnu, qui a fait ses armes au sein du pupitre d’alto à l’Orchestre national du capitole. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

France and England are facing off in a completely friendly musical showdown with this program featuring works and performers from both countries.

L’événement ADAM HICKOX / ANTOINE TAMESTIT Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE