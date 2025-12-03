Adel Fugazi en spectacle Petit Kursaal Besançon

Adel Fugazi en spectacle

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon

Adel se distingue par un humour absurde et décalé, en abordant des sujets légers et universels. Il nous offre un point de vue rafraîchissant, souvent à contre-courant des tendances actuelles, et cela fait du bien ! Ce style unique lui permet de captiver le public, le transportant dans un univers où l’absurde devient un véritable outil de réflexion et d’évasion.

Il est remarqué pour son parcours impressionnant. En 2022, il fait sensation au Festival de Montreux, ce qui lui ouvre les portes de la prestigieuse Troupe du Jamel Comedy Club. Sa participation régulière à ce célèbre spectacle lui permet de se faire un nom sur la scène humoristique française.

En 2023, il confirme son talent en remportant le prix du Festival d’Humour de Paris. Puis, en 2024, il atteint la finale de Comedy Class avec Éric et Ramzy, un coup de projecteur qui renforce sa notoriété. Depuis, son spectacle affiche complet, témoignant de son succès grandissant. .

