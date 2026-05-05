Adèle Castillon + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes
Adèle Castillon + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes vendredi 2 avril 2027.
Adèle Castillon + 1ère partie Vendredi 2 avril 2027, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique
Prévente : 29€ | Carte Stereolux : 24€ | Abonné·e partenaire : 24€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-02T20:00:00+02:00 – 2027-04-02T23:00:00+02:00
Fin : 2027-04-02T20:00:00+02:00 – 2027-04-02T23:00:00+02:00
La jeune nantaise, 24 ans seulement, a déjà vécu plusieurs vies. Chanteuse, actrice, vidéaste, elle explose avec Vidéo Club et ses amours adolescents. Elle nous revient avec son troisième album solo, où sa musique devient plus profonde, plus personnelle. Un horizon musical neuf, alliant l’innocence de la pop française à un esprit homemade, nourri d’impeccables références.
STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/adele-castillon-1ere-partie-02042027-1800 »}]
+ 1ère partie Chanson Concert
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