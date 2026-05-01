Réville

ADENTRO L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin

23 Route du Cap Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Semaines de l’Amerique Latine et des Caraïbes.

Expositions: peintures, sculptures, caramique, sérigraphies, photographie

Cesar Ocar Santa Cruz, Molena Carranza Valcarel (Péru), Adrian Doura (Argentine), Alessandra Foletti (Honduras).

Vernissage mercredi 27 mai à 18h.

Accompagnement musical Rosa Alemany, Philippe Corbin. .

23 Route du Cap Réville 50760 Manche Normandie

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English : ADENTRO L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin

L’événement ADENTRO L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin Réville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cotentin Le Val de Saire