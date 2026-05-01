ADENTRO L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin Réville
ADENTRO L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin Réville mercredi 27 mai 2026.
Réville
ADENTRO L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin
23 Route du Cap Réville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Semaines de l’Amerique Latine et des Caraïbes.
Expositions: peintures, sculptures, caramique, sérigraphies, photographie
Cesar Ocar Santa Cruz, Molena Carranza Valcarel (Péru), Adrian Doura (Argentine), Alessandra Foletti (Honduras).
Vernissage mercredi 27 mai à 18h.
Accompagnement musical Rosa Alemany, Philippe Corbin. .
23 Route du Cap Réville 50760 Manche Normandie
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English : ADENTRO L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin
L’événement ADENTRO L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin Réville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cotentin Le Val de Saire
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