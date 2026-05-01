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ADENTRO L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin Réville

ADENTRO L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin Réville mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 23 Route du Cap

Ville : 50760 Réville

Département : Manche

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Réville

ADENTRO L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin

23 Route du Cap Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Semaines de l’Amerique Latine et des Caraïbes.
Expositions: peintures, sculptures, caramique, sérigraphies, photographie
Cesar Ocar Santa Cruz, Molena Carranza Valcarel (Péru), Adrian Doura (Argentine), Alessandra Foletti (Honduras).
Vernissage mercredi 27 mai à 18h.
Accompagnement musical Rosa Alemany, Philippe Corbin.   .

23 Route du Cap Réville 50760 Manche Normandie  

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English : ADENTRO L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin

L’événement ADENTRO L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin Réville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cotentin Le Val de Saire

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