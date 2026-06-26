Adieu, je reste ! Théâtre Beaulieu Nantes
Adieu, je reste ! Théâtre Beaulieu Nantes jeudi 5 novembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 19:00 – 20:45
Gratuit : non 16 € à 26 € 16 € à 26 € Billetterie : theatrebeaulieu.fr Tout public
Comédie. Sous l’emprise de son amant, mais aussi pour l’appât du gain, Gigi s’est laissée convaincre par ce dernier d’éliminer et tuer la grande Barbara Wells Roth, écrivaine riche et célèbre. Mais quand elle arrive sur le lieu du crime, rien ne se passe comme prévu, et Gigi, qui se voyait déjà hériter de l’appartement et de la collection de chaussures de sa victime, commet la fatale erreur de se prendre d’amitié pour Barbara. Ensemble, elles vont découvrir bien des choses sur l’homme qui avait promis de les aimer Pièce d’Isabelle MergaultMise en scène : Olivier CollinAvec Sophie Forgerit, Camille Vallin, Fabien Ratier et Erwan Bléteau
Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200
http://www.theatrebeaulieu.fr https://www.theatrebeaulieu.fr/
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