Adieu les fleurs • Télérivage • Unholy Bends SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

ADIEU LES FLEURS (22h00)

(Indie rock – Paris, FR)

Un duo parisien qui fait du bruit avec peu de monde. Voix et guitare, folk poussiéreux, rock rêveur — le genre de musique qui sonne à la fois familière et un peu hantée.

Lina et Brizon se sont rencontrés au Supersonic après un concert. La création a suivi naturellement, comme une évidence. Sur scène, ils creusent un sillon entre douceur et tension, avec deux potes en plus pour faire vraiment du bruit.

Pas vraiment joyeux, pas vraiment triste. On écoute en regardant par la fenêtre sans raison précise.

Premier single Surface disponible sur toutes les plateformes.

Les 3 influences : Arctic Monkeys, Lana Del Rey, Radiohead

https://distrokid.com/hyperfollow/adieulesfleurs/surface/

TÉLÉRIVAGE (21h00)

(Post punk – Paris, FR)

Formé à Paris en 2024, Télérivage explore un rock alternatif en français, teinté de post-punk et de coldwave.

Inspiré par The Strokes, Television, ou Téléphone le groupe façonne un son à la fois nerveux et mélodique, porté par des textes incarnés.

Les 3 influences : Television, Téléphone, Modern Lovers

https://linktr.ee/telerivage

UNHOLY BENDS (20h00)

(Indie pop rock – Paris, FR)

Unholy Bends c’est un jeune artiste parisien qui cherche à exprimer la nostalgie du passé à travers les erreurs de jeunesses. Tout cela dans un style musical qui évolue et oscille entre la pop et l’indie rock. Très influencé par un rock alternatif plus moderne, il développe son identité musicale avec légèreté et sincérité .

Les 3 influences : Arctic Monkeys, Tommy Newport, Royel Otis

https://open.spotify.com/artist/2FBFS3LgiujnhEY6a7hDXM…

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Mercredi 26 Août 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Alt J, Alvvays & Courtney Barnett

Le mercredi 26 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-27T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-26T19:00:00+02:00_2026-08-26T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4xanVW3Wj https://fb.me/e/4xanVW3Wj



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