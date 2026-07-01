Adieux à la scène – Vanessa Feuillatte, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Adieux à la scène – Vanessa Feuillatte Mardi 13 juillet 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-13T20:00:00+02:00 – 2027-07-13T21:30:00+02:00

Fin : 2027-07-13T20:00:00+02:00 – 2027-07-13T21:30:00+02:00

Danse

Première danseuse du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux depuis 2011, Vanessa Feuillatte a illuminé la scène du Grand-Théâtre depuis son arrivée dans le Ballet en 2003, contribuant aussi par ses actions personnelles à transmettre l’art de la danse classique à toute une génération de Bordelaises et de Bordelais. Entourée de ses amis, elle quitte la scène et laisse le public avec le souvenir de ses plus belles interprétations : Esméralda, Lisa ou plus récemment Juliette.

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/692026-vanessa-feuillatte »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-adieux-la-scene-vanessa-feuillatte-89291 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Danse