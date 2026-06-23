ADN Roubaix

Roubaix

ADN

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 20:00:00

fin : 2026-10-12 21:40:00

Date(s) :

2026-10-12 2026-10-13

Un test ADN révèle à Tomas une vérité impossible pourtant, il est convaincu d’être fils unique. En un instant, toutes ses certitudes s’effondrent.

À la recherche d’explications, il se tourne vers sa mère, qui semble détenir la clé du mystère sans parvenir à révéler la vérité. Dès lors, Tomas est entraîné dans une enquête vertigineuse où chaque découverte le rapproche d’un secret familial bouleversant.

Inspiré d’**une histoire vraie** qui a marqué les États-Unis, ADN est un thriller théâtral captivant mêlant suspense, émotion et tension dramatique. À travers cette intrigue haletante, la pièce questionne l’identité, les secrets de famille et les conséquences inattendues des avancées génétiques.

Portée par une distribution remarquable, cette course contre la montre tient le public en haleine jusqu’à un dénouement aussi surprenant que saisissant.

Une pièce de Caroline Ami et Flavie Péan, mise en scène Sébastien Azzopardi

Un test ADN révèle à Tomas une vérité impossible pourtant, il est convaincu d’être fils unique. En un instant, toutes ses certitudes s’effondrent.

À la recherche d’explications, il se tourne vers sa mère, qui semble détenir la clé du mystère sans parvenir à révéler la vérité. Dès lors, Tomas est entraîné dans une enquête vertigineuse où chaque découverte le rapproche d’un secret familial bouleversant.

Inspiré d’**une histoire vraie** qui a marqué les États-Unis, ADN est un thriller théâtral captivant mêlant suspense, émotion et tension dramatique. À travers cette intrigue haletante, la pièce questionne l’identité, les secrets de famille et les conséquences inattendues des avancées génétiques.

Portée par une distribution remarquable, cette course contre la montre tient le public en haleine jusqu’à un dénouement aussi surprenant que saisissant.

Une pièce de Caroline Ami et Flavie Péan, mise en scène Sébastien Azzopardi .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

A DNA test reveals an impossible truth to Tomas: yet he is convinced that he is an only child. In an instant, all his certainties crumble.

In search of answers, he turns to his mother, who seems to hold the key to the mystery but is unable to reveal the truth. From that moment on, Tomas is drawn into a dizzying investigation where each discovery brings him closer to a shocking family secret.

Inspired by **a true story** that shook the United States, *ADN* is a captivating theatrical thriller blending suspense, emotion, and dramatic tension. Through this breathless plot, the play explores identity, family secrets, and the unexpected consequences of genetic advances.

Carried by a remarkable cast, this race against time keeps the audience on the edge of their seats until a dénouement that is as surprising as it is gripping.

A play by Caroline Ami and Flavie Péan, directed by Sébastien Azzopardi

L’événement ADN Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme