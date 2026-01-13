Ado Pharaon DODO Caméo Comédie Club Metz

Ado Pharaon DODO

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Il est grand temps de découvrir le pouvoir du subconscient…

Un spectacle ou grands et petits rient, s’étonnent et participent.

Maitre de l’hypnose de scène, Ado Pharaon embarque le public dans une expérience à la fois drôle, participative et impressionnante.

Entre suggestions bluffantes, séquences interactives et humour bien dosé, ce spectacle réunit fascination et divertissement pour tous les âges.

Le tout sous le regard médusé des spectateurs … L’experience uniqueTout public

.

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s time to discover the power of the subconscious?

A show where young and old can laugh, be amazed and participate.

A master of stage hypnosis, Ado Pharaon engages audiences in a funny, participatory and impressive experience.

With its mix of dazzling suggestions, interactive sequences and well-judged humor, this show combines fascination and entertainment for all ages.

All under the amazed gaze of the audience? A unique experience

L’événement Ado Pharaon DODO Metz a été mis à jour le 2026-01-13 par AGENCE INSPIRE METZ