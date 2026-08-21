Adopter la bonne posture : on n’achète pas tous les jours une ferme !, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers
mercredi 25 novembre 2026 · Évènement digital - Chambre d'agriculture Pays de la Loire · Angers
Informations pratiques
Adopter la bonne posture : on n’achète pas tous les jours une ferme ! Mercredi 25 novembre, 18h30 Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire Maine-et-Loire
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T18:30:00+01:00 – 2026-11-25T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T18:30:00+01:00 – 2026-11-25T20:00:00+01:00
Au programme
Alors comment ne rien oublier ?
Quelles questions poser, comment optimiser la visite sans paraitre trop « curieux » ?
Comment développer un capital confiance avec vos interlocuteurs et quelles informations devez-vous également transmettre ?
« On n’a pas 2 fois l’occasion de faire une bonne première impression » et ce feeling de la première rencontre contribue à développer une ambiance propice aux échanges ultérieurs.
Pour vous aider à réussir cette première rencontre, la Chambre d’agriculture organise des réunions sur ce thème. Ce sera l’occasion de :
- lister les points clés à aborder lors de votre première visite et la façon de les traiter,
- développer les clés d’une communication efficace afin d’optimiser vos échanges avec le cédant.
Organisées en webinaire, ces réunions se déroulent de 18 h 30 à 20 h. Pour vous assurer d’avoir une place, inscrivez-vous !
Intervenant
Manelle RIBAULT, conseillère Installation Transmission, Chambre d’agriculture Pays de la Loire.
Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire 9 rue andré brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://events.teams.microsoft.com/event/45672469-1996-4e6d-9b10-2e7e89ca0b1d@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920
Adopter la bonne posture lors d’une première visite de ferme est cruciale. On rencontre pour la première fois le potentiel cédant avec qui on fera peut-être affaire.
© Fotolia
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